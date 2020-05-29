А ведь за 1 секунду, двигаясь со скоростью 60 км/ч машина проезжает 16 метров! Госавтоинспекция решила привлечь внимание граждан к проблеме.

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Согласно исследованию ВЦИОМ, 62% респондентов признались, что разговаривают по телефону за рулем, 31% — набирает сообщения, а 13% пользуются соцсетями. ГИБДД с сегодняшнего дня запускает социальную кампанию, цель которой объяснить гражданам, что для безопасного движения требуется постоянная концентрация внимания. Ведь образно можно сказать, что в руках каждого водителя смертельно опасное оружие.

Накануне кампании исследовательский центр НАФИ провел исследование, с которым ознакомилась «Российская газета», которое показало, что 49% водителей часто или иногда отвлекаются от дороги при управлении автомобилем. И 37% пешеходов признались, что отвлекаются от дороги, когда ее переходят.

В первую очередь водители отвлекаются на различного рода электронные устройства, рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. Незаметно для себя человек «ныряет» в смартфон и ничего вокруг уже не видит. Причем касается это как водителей, так и пешеходов.

Отвлекаются водители и на разговоры со своими пассажирами и внешние раздражители (рекламу, звуки, поведение других участников дорожного движения).

При этом и водители, и пешеходы плохо представляют, как работают механизмы отвлечения, насколько опасен любой, даже на доли секунды, перенос взгляда с дороги на сторонний предмет, отмечает Понарьин. Объявляя кампанию, ГИБДД стремится рассказать об этих рисках.

25% водителей считают, что ничего страшного, если они на пару секунд отвлекутся от дороги — это, на их взгляд, такой безопасный лимит. Так же считают и пешеходы.

«Нетрудно подсчитать, что за 1 секунду при скорости 60 км/ч автомобиль проезжает 16 метров. А это жизненно важное расстояние! Отвел взгляд чуть в сторону, сместил фокус внимания, и вот уже аварии не избежать. Во многих случаях именно так и происходят наезды на пешеходов», — говорит Понарьин.

Также, согласно соцопросам, большинство пешеходов убеждены, что, если они ступили на пешеходный переход, на дорогу можно не смотреть. Но железная машина весом более тонны имеет инерцию, а пешеходный переход не огражден бетонными стенами. Водитель не всегда успевает среагировать, особенно если отвлекся от дороги. Остановочный путь машины, который включает в себя реакцию водителя и срабатывание тормозного привода, равен 2 секундам.

Пешеход должен убедиться, что ему уступают дорогу, а водитель — что пешеход не остановится и продолжит переходить — причем тут важен зрительный контакт, контакт взглядов.

Новая актуальная проблема — пересекающие проезжую часть пешеходы на велосипедах или гироскутерах, электросамокатах и сигвеях. Им кажется, чем скорее они это сделают, тем безопаснее, а водитель при этом не всегда может рассчитать их скорость. Об этой опасности ГИБДД также постарается предупредить.

Кампанию проведут в 15 регионах России с наиболее высокой летальностью в ДТП.

Одно время в Москве увлекались «говорящими» пешеходными переходами.



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