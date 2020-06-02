Отправят по месту жительства: для праворулек ужесточают правила

С 8 июня в таможенной службе Приморского края запретят оформлять автомобили гражданам из других регионов.

Со следующего понедельника владивостокские таможенники будут руководствоваться приказом Минфина от 14.01.2020 г. № 44н «О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров». Согласно их трактовке документа, таможенная служба в Приморье больше не сможет оформлять машины лицам из других регионов. Гражданам, зарегистрированным в других субъектах РФ, выдадут таможенную декларацию и отправят заниматься оформлением бумаг по месту жительства. Минфин уже определил список регионов и приписанных к ним таможен, сообщает primpress.ru.

Но только в Приморье выстроена инфраструктура для быстрого оформления автомобилей, в других регионах отлаженной системы нет. Например, жители других регионов не смогут оформить на купленный автомобиль свидетельство безопасности транспортного средства (СБКТС), так как для этого необходимы аккредитованные досмотровые площадки. А это частный бизнес, и для того, чтобы создать такие лаборатории на местах, нужно закупить соответствующее оборудование и получить в Росстандарте аккредитацию — процесс дорогой и небыстрый.

Во Владивостоке эти вложения бизнеса отбиваются за счет стабильного потока ввозимых автомобилей. Но если в регионе регистрируется мало автомобилей, то такой бизнес оказывается нерентабельным. Альтернатива — поднимать цену или проводить осмотры только на бумаге, а это нарушение, за которое могут лишить аккредитации.

Более того, тем, кто захочет растаможить автомобиль в своем регионе, придется нанять для перевозки специализированного таможенного перевозчика, что добавит к цене автомобиля минимум 100 тыс. рублей. То есть праворульки становятся менее доступными, а ведь основной смысл их приобретения — купить добротный автомобиль недорого.

Получается, что 40% ввозимых из Японии автомобилей должно быть оформлено в региональных таможнях. Сейчас в Приморском крае все заинтересованные стороны ждут 8 июня, и с понедельника ситуация на таможне может осложниться. Однако до конца непонятно, как трактовать приказ Минфина, и участники рынка ждут разъяснений от ведомства.

В 2018 году количество праворульных машин в России составляло 4,15 млн единиц, по новым же данным — почти 4,037 млн экземпляров (легковых — 3,402 млн), что составляет 7,6% всего автопарка нашей страны.



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