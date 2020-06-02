Россияне снова готовы покупать автомобили Lada

Продажи заметно выросли, но это только в сравнении с апрелем текущего года...

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Российский бренд Lada опубликовал результаты продаж за май 2020 года. По сравнению с кризисным апрелем результат впечатляющий: дилеры реализовали 16 663 автомобиля, что на 65,7% превышает результат месячной давности. Лидером остается Гранта — за май покупателей нашли 5726 машин, а следом за ней Веста с результатом 4475 автомобилей.

Тройку бестселлеров АВТОВАЗа традиционно замкнул Ларгус: даже в условиях неполноценной работы автосалонам бренда удалось продать 1981 автомобиль. Напомним, что в статистику марки Lada теперь входит и Нива (ранее известная как Chevrolet Niva), и в мае она показала неплохой результат: совместными усилиями дилеров Lada и GM-AVTOVAZ удалось продать 1083 внедорожника.

Если по отношению к апрелю нынешнего года результат можно считать положительным, то в сравнении с маем 2019 года это не так: нынешние продажи на 42% ниже прошлогодних. А за пять месяцев, прошедших с начала 2020 года, продано на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

На АВТОВАЗе нынешнюю статистику оценивают в оптимистичном ключе, напоминая, что с 1 июня более 300 дилеров Lada вернулись к работе (также возобновили полноценную работу Kia, Hyundai, Toyota и некоторые другие бренды), соблюдая санитарные требования. Подстегнуть продажи должны государственные меры стимулирования спроса, считают на предприятии. А также надеются, что в дальнейшем, на фоне постепенного снятия эпидемиологических ограничений, еще больше россиян захотят приобретать автомобили Lada.

C 1 июня разрешена работа всех автосалонов в Москве, во многих других регионах автосалоны начали открываться значительно раньше.

Фото: АВТОВАЗ