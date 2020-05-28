Московские автосалоны возобновят работу 1 июня

Речь идет о более полноценном возвращении к работе — с действующим шоу-румом и продажами автомобилей оффлайн.

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С 1 июня в столице России заново открываются салоны по продаже автомобилей и мототехники — соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Дилеры не работали с 28 марта, и хотя Минпромторг рекомендовал автосалонам в регионах вернуться к работе в случае разрешения местных властей и строгого соблюдения мер санитарной безопасности еще в начале апреля, в Москве ситуация позволила снять запрет на работу автосалонов только сейчас.

В режиме станций техобслуживания и магазинов запчастей многие московские дилерские центры запустились несколько ранее, 12 мая, а сейчас речь идет о более полноценном возобновлении деятельности с работающим шоу-румом и продажами автомобилей оффлайн. Безусловно, комплекс мер по противодействию распространению коронавируса, рекомендованный Минпромторгом, останется в действии. Вместе с автосалонами 1 июня в Москве откроются магазины непродовольственных товаров — в рамках второго этапа снятия ограничений, связанных с пандемией вируса COVID-19.

В апреле Москва показала рекордное падение продаж новых легковых автомобилей среди субъектов РФ, следует из опубликованных ИА «Автостат» данных: в столице было куплено 4765 машин, что на 79,6% меньше, чем в прошлом году. Рынок авто с пробегом просел меньше, но тоже значительно: около 8500 автомобилей, то есть втрое меньше, чем в 2019-м.

Столичный каршеринг возвращается к работе, но с жесткими правилами и лишением права на бесплатную парковку в случае их нарушения.

Фото: Антон Белицкий/ТАСС