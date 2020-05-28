Каршеринг может лишиться бесплатной парковки

Такое наказание пообещали власти Москвы компаниям, нарушающим правила работы.

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Столичные власти могут лишить каршеринг привилегии на бесплатные парковки на улицах города, если компании не будут соблюдать правила возобновления работы.

Напомним, что с 13 апреля работа каршеринговых компаний, в связи с угрозой распространения коронавируса, была прекращена. Согласно указу мэра Сергея Собянина, каршеринг получил право возобновить работу с 25 мая, но при соблюдении ряда условий.

Во-первых, автомобиль можно арендовать на срок от пяти дней, не меньше, и только при наличии у пользователя цифрового пропуска на соответствующий длительный срок. Во-вторых, после каждой аренды автомобиль следует снимать с линии и проводить его полную дезинфекцию.

Если данные правила не будут соблюдаться той или иной каршеринговой компанией, то в качестве наказания ее лишат права на бесплатную парковку на улицах Москвы.

Теперь автомобили каршеринга можно выкупать. Подробнее об этом читайте здесь.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС