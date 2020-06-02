Пикап получил особую подвеску, одним из преимуществ которой являются поворачивающиеся задние колеса.

Этот вездеход был создан в мастерской Fab Fours, расположенной в Ланкастере (штат Южная Каролина, США). Автомобиль когда-то был обычным пикапом Chevrolet Colorado 2015 года выпуска. Теперь он известен как Kymera.

У пикапа больше нет грузовой платформы, поскольку там сейчас расположен двигатель. Кузов усилен каркасом, и бывший пикап теперь перевозит только людей, но зато готов доставить их куда угодно.

Двигатель, установленный за кабиной, не совсем обычный. Это 5,9-литровый дизельный мотор Cummins от пикапа Ram, с двойным турбонаддувом мощностью 650 лошадиных сил. Вы вряд ли захотите ехать за этим вездеходом, потому что при каждом разгоне из его выхлопных труб вылетают тучи сажи, словно из трубы паровоза.

Но ехать за Химерой не получится по другой причине — она была разработана, чтобы стать лучшим вездеходом. Ее собрали из нескольких внедорожников. Машина оснащена массивными военными осями и высокопрофильными шинами, поэтому способна проехать практически везде. Есть и заднее рулевое управление, что делает Химеру на удивление маневренной. Но если даже монстр застрянет, у него есть лебедка, чтобы вытянуть себя откуда угодно.

На базе УАЗа построили не менее грозный вездеход.

Фото, видео: YouTube