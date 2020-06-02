Объявлены цены и дата старта продаж BMW 4 серии Coupe

Топ-версия развивает 100 км/ч за 4,5 секунды. Остальные — уверенно «выезжают» из восьми секунд.

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Спорткар BMW 4 серии Coupe, после случившейся накануне утечки фотографий, представлен официально. Машина нового поколения ощутимо прибавила в габаритах: длина увеличилась аж на 128 мм, до 4768 мм — теперь баварская машина крупнее Mercedes-Benz Е-класс купе, имеющего в длину 4703 мм. Фирменные «ноздри» получили сетчатую решетку, как на машинах серии М.

Со старта продаж в России будут доступны такие модификации: бензиновый BMW 420i Coupe (184 л.с., 300 Нм), дизельные BMW 420d Coupe (190 л.с., 400 Нм) и BMW 420d xDrive Coupe (190 л.с., 400 Нм) и флагманский BMW M440i xDrive Coupe с 6-цилиндровым бензиновым мотором (378 л.с., 500 Нм). Топ-версия развивает 100 км/ч за 4,5 секунды. Остальные — уверенно «выезжают» из восьми секунд. Отчасти — благодаря новой 8-ступенчатой АКП Steptronic. Опционально доступны адаптивные подвеска и рулевое управление, а также электронно управляемый дифференциал.

Перед водителем — новый проекционный дисплей, а также система BMW Live Cockpit Professional, объединяющая 12,3-дюймовую панель приборов и 10,25-дюймовый информационный дисплей. Теперь в BMW 4 серии Coupe появилась новая облачная навигационная система BMW Maps, управление операционной системой BMW 7.0 (с дистанционным обновлением) жестами и голосом, и конечно, есть интеграция мультимедийки со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto. Электронные системы помощи водителю включают ассистент рулевого управления, функцию отслеживания полосы и ассистент парковки.

Цены в России стартуют с отметки в 3 130 000 рублей за версию BMW 420i Coupe Base. Топ-вариант — это BMW 420d xDrive Coupe M Sport Pro, за него придется выложить 3 980 000 рублей.

Сейчас идет подготовка производства модели на заводе в Дингольфинге (Германия), первые товарные машины должны собрать в июле. Продажи в России начнутся 24 октября 2020 года.

Недавно была объявлена стартовая цена на седаны BMW 5-й серии — 3 470 000 рублей.

Фото: BMW