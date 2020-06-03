Власти Москвы хотят купить 4 кроссовера за 30 миллионов

Премиальные машины со спецсигналами понадобились Центру организации дорожного движения (ЦОДД).

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ЦОДД намерен закупить четыре кроссовера. Потратив на это 30 миллионов рублей. То есть каждый автомобиль должен стоить 7,5 млн рублей. Заявки на тендер уже собраны, а их прием завершился 1 июня.

В описании тендера значится следующее. Кроссоверы должны иметь снаряженную массу не менее 2500 килограммов и полный привод. Также ЦОДД предпочитает турбодилельные двигатели, объем которых составляет не менее 2,9 литров, а мощностью — от 249 до 330 л.с. Более того, это должен быть рядный 6-цилиндровый мотор.

Среди обязательных требований оказалась и пневмоподвеска, а также эффектные 20-дюймовые литые диски и обязательно — красивый аэродинамический обвес.

Сочетание всех этих необходимых чиновникам вещей возможно только в двух моделях: BMW X7, который недавно появился в продаже, и Mercedes-Benz GLS 400d. Но ЦОДД хочет именно BMW X7, о чем можно судить по названию размещенного файла Word — «ТЗ X7.doc».

Далее в ЦОДД настаивают, чтобы кроссоверы были уже оснащены «светосигнальными установками со светодиодными источниками излучения и сигнальным громкоговорящим устройством», а также проблесковыми маячками синего и красного цвета и оклеены некими цветографическими схемами.

Недавно в лесу были найдены 56 новеньких бизнес-седанов, на которые было потрачено около 120 миллионов рублей.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»