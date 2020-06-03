Самый старый в мире двигатель V8 сняли с производства

Мотор объемом 6,75 литра выпускался 61 год, что является рекордным сроком производственного цикла.

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Компания Bentley только что закончила выпуск 6,75-литрового двигателя V8, а его последний собранный экземпляр будет установлен на такой же последний Bentley Mulsanne, 6,75 Edition Mulliner.

Двигатель L-серии был представлен в 1959 году. Как заявили тогда в компании, мотор разработан для того, чтобы сделать седаны мощнее, чем те, которые оснащались рядными шестицилиндровыми двигателями.

При этом новый агрегат не отличался размерами от прежних двигателей и весил на 13,6 кг меньше. Мощность составляла около 180 лошадиных сил. Изначально объем двигателя достигал 6,2 литра, в 1971 году его увеличили до 6,75 литра благодаря увеличенному рабочему ходу поршней.

Снятый с производства агрегат отличался от оригинальной конструкции системой впрыска топлива и наличием двух турбокомпрессоров, благодаря чему мощность увеличилась до 530 л.с. Однако основа конструкции оставалась неизменной.

Всего за 61 год компанией было выпущено более 36 000 двигателей V8. Теперь его заменят гибридные силовые установки на основе мотора V6.

Bentley мог получить и невероятный двигатель W18, но история сложилась иначе.

Фото: Bentley