Lada 4x4 больше не будет продаваться в Европе

Несоответствие эконормам сделало внедорожник в два раза дороже.

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Российский внедорожник в ближайшем будущем покинет авторынок Европы. В Старом свете Lada 4x4 пользовалась популярностью — в 2019 году модель купили почти 3000 европейцев, что стало рекордом за последние девять лет, а за четыре месяца 2020 года европейские дилеры реализовали еще 625 машин; на базе Lada 4x4 в Европе создавалась даже легкая хозяйственная техника. Но больше европейского экспорта не будет — по причине несоответствия модели экологическим нормам.

Европейские нормы предписывают выбросы углекислого газа на уровне 95 г/км, а у двигателя Lada 4x4 этот показатель составляет 216 г/км. За каждый грамм превышения производитель обязан заплатить 95 евро — то есть, в данном случае, 11 495 евро. Это сравнимо с ценой самого внедорожника — в Германии, например, он продается по цене от 11 990 евро, а версия 4x4 Taiga — 12 590 евро.

Нормы действовали и раньше, но касались только новинок, а вот с 2021 года затронут вообще все автомобили, продающиеся в Европе, пишет Autogaleria. Кроме экологии есть и еще один аспект: европейские продажи Lada 4x4 противоречат новой стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит и АВТОВАЗ: продажами SUV в Европе теперь занимается преимущественно Renault, а Lada 4x4 конкурирует с базовой версией Dacia Duster.

Отметим, что ранее европейский рынок покинули также Vesta и Xray, так что с уходом Lada 4x4 российский бренд окончательно прощается с Европой.

Ральф Шумахер, как знал, и успел купить себе Lada 4x4 для перевозки вина.

Фото: АВТОВАЗ