Ральф Шумахер купил себе Lada 4x4 для перевозки вина

«Дружище, ты знаешь толк в тачках», — написал один из русскоязычных поклонников Ральфа.

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Немецкий гонщик, экс-пилот Формулы-1 и младший брат Михаэля Шумахера приобрел в личное пользование внедорожник Lada 4x4. Спортсмен проживает в Австрии, где дистрибуцию продукции АВТОВАЗа осуществляет компания Lada Deutschland. Еще 4 мая Шумахер выложил фотографию машины с подписью о том, что не может дождаться прибытия машины, которая позволит добираться ему до загородного коттеджа в любую погоду.

Через несколько дней гонщик опубликовал фото прицепа для перевозки вина, которое он выпускает под собственным брендом Schumacher Wines. А буквально на следующий день вместе с прицепом показал подписчикам только что доставленный ему автомобиль. На вопрос о том, как он управляется с механической трансмиссией передач, Ральф ответил: «Всё хорошо! Это автомобиль с характером». В целом приобретение понравилось подписчикам, среди которых немало и россиян: «Дружище, ты знаешь толк в тачках», — написал один из русскоязычных поклонников Ральфа.

Вино Шумахера будет перевозиться на 3-дверной модификации Lada 4x4. Внешне от стандартной машины экземпляр на фото отличают стальные пороги, мощный багажник на крыше, передний силовой бампер с противотуманками и лебедкой, а также черные колесные диски и более широкие покрышки — для европейских дилеров это вполне обычный вариант «апгрейда» товарного автомобиля.

В Европе Lada 4x4 пользуется устойчивым спросом в течение нескольких десятков лет — кроме стандартных машин дилерами предлагается коммунальная техника на базе внедорожника, а также автокемперы.

Фото: Instagram, ralfschumacher_rsc