Кемперы на базе Гранты и Нивы пошли на экспорт в Германию

Фургон можно «начинить» по одному из трех вариантов — именно столько комплектаций предлагается в экспортной версии.

Мы уже рассказывали об автодоме на базе рестайлинговой Lada Granta, созданного российскими коллективами «Люкс Форм» и «Автокемпер Пром». В 2020 году российская разработка поступила на экспорт в Европу — дистрибьютором в Германии выступает компания MadeinRussia.de. Вместе с Грантой роль автодома примерила на себя и Lada 4x4, традиционно пользующаяся у немцев популярностью.

Lada 4x4 Bronto в этом видео оформлена как универсальный фургон, но если вам нужен именно автодом, то фургон можно «начинить» по одному из трех вариантов — именно столько комплектаций предлагается в экспортной версии. Сам «дом», установленный на шасси пикапа ВИС с полурамной конструкцией, имеет габариты 4925 х 1740 х 2390 мм и вмещает две кровати, кухню с плитой и раковиной, гардеробный шкаф, розетку на 220В, туалет, душ, 70-литровый бак для воды и еще ряд опций. В Германии сняли очень подробный обзор, который даст вам представление об этих кемперах даже в том случае, если вы не понимаете по-немецки.

Если в России кемпер на базе Lada Granta в момент запуска в продажу в 2019 году стоил от 1 150 000 до 1 800 000 рублей, то в Германии цены совсем другие: от 25 000 до 34 000 евро, или примерно от 2 014 000 до 2 740 000 рублей. Автодом на базе Нивы еще дороже: от 30 000 до 40 000 евро, то есть от 2 417 000 до 3 220 000 рублей.

Кстати, та же самая немецкая компания продает в Германии и автодома на базе «буханки» UAZ Baikal.

Фото: скриншот Youtube, канал madeinrussia

Видео: Youtube