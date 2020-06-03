Geely Emgrand X7 поменял комплектацию. Стало мощнее

Теперь у средней по уровню комплектации — такой же силовой агрегат, как и у стоящих выше.

Материалы по теме Geely Coolray: появилась базовая комплектация. Опять больше миллиона

Компания Geely изменила техническое оснащение кроссоверов Emgrand X7 в версии Комфорт. Эта комплектация из пяти представленных на российском рынке является средней по цене и до последнего момента комплектовалась 1,8-литровым 131-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП, как две «младшие» версии Базовая и Стандарт.

Однако теперь у средней по уровню комплектации — такой же силовой агрегат, как и у стоящих выше версий Люкс и Флагшип: объем двигателя 2 литра, мощность 139 л.с., а трансмиссия — 6-ступенчатый автомат. Актуальная цена версии Комфорт — 1 200 000 рублей, что на 30 000 рублей выше старой цены, но со сменой силового агрегата это не связано.

Прибавка в 30 000 рубелей — сумма, на которую «потяжелели» и все прочие комплектации Emgrand X7 в рамках последнего изменения ценников, пишет ресурс Китайские автомобили. В определенном смысле можно считать, что чуть более интересный силовой агрегат достался средней комплектации Emgrand X7 «бесплатно».

Однако бестселлером марки в России пока остается более дорогой Atlas, а ближайшие надежды компании связаны с компакт-кроссом Coolray.

После Coolray российский авторынок в 2020 году ждет еще одна новинка от Geely — очень эффектное внешне кросс-купе FY-11.

Фото: Geely