ГИБДД будет делать «контрольные закупки» на пунктах ТО

Это станет сдерживающим инструментом, чтобы операторы не торговали диагностическими картами без осмотра автомобиля.

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Согласно очередному документу в рамках обеспечения контроля за проведением техосмотра, Госавтоинспекция получит право проведения проверок операторов ТО без взаимодействия с ними, сообщает «Российская газета».

Сейчас автовладельцам несложно купить диагностическую карту, ее предлагают даже отдельные страховщики при продаже полиса ОСАГО, и, по сути, она превратилась в дополнительный налог. Но покупают диагностические карты и перевозчики, а это уже угроза безопасности на дороге. Поэтому государство стремится взять под контроль процесс и сделать так, чтобы техосмотр проводился честно.

Согласно новому документу, ГИБДД сможет проводить контрольную закупку диагностических карт. Это станет очередным инструментом проверки операторов ТО. Сейчас в ведомстве оформляют приказ, где описано, в отношении каких операторов будут разрешены такие проверки.

Насторожить инспекторов может, например, превышение количества выданных диагностических карт по сравнению с пропускной способностью того или иного пункта ТО или жалобы клиентов, или частые ошибки в оформлении диагностических карт.

Также насторожить может выявление на дороге неисправного автомобиля с пройденным техосмотром.

Постановление правительства вступит в силу одновременно с поправками в закон о техосмотре.

Новый закон о техосмотре должен был вступить в силу 8 июня, но из-за пандемии его отложили до 1 марта 2021 года.



Фото: Егор Алеев/ТАСС