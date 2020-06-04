Столь высокая сумма штрафа появилась в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

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В проекте нового КоАП появился новый штраф, сумма которого составляет 50 тысяч рублей.

Он грозит тем водителям, которые не только отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения (за это предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на полтора-два года), но и в салоне автомобиля которых при этом находился один и более несовершеннолетних детей (до 16 лет). А еще такого водителя лишат прав на два-три года.

Нововведение будет прописано в ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Что не стоит говорить инспектору ГИБДД — шесть опасных фраз.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС