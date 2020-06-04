Mazda3 получит турбомотор и полный привод

Информация о грядущих новшествах появилась благодаря утечкам из документов официальных дилеров марки.

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Мазда3 2021 модельного года может получить наддувный мотор, об этом стало известно изданию Jalopnik благодаря утечке информации из дилерского центра.

Турбированным агрегатом будут оснащать Mazda3 в кузовах седан и хэтчбек. Такой мотор получат только полноприводные автомобили с шестидиапазонным автоматом.

Неясно, какой именно турбомотор будут устанавливать на «трешку», но компания выпускает только один бензиновый турбированный двигатель — 2,5-литровый четырехцилиндровый.

В документах фигурирует модификация «MAZDA3 HB PP TURBO». Неясно также, что такое PP, но возможно речь о премиум-пакете или топовой комплектации модели.

Также в дилерских материалах говорится, что Mazda3 будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем Skyactiv-X.

Ожидается, что Mazda 3 нового модельного года с турбомотором может появиться уже во второй половине 2020-го.

О проблемах, которые возникают у Мазды3 с пробегом, можно узнать из нашей публикации.



Фото: Mazda