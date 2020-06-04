Чтобы ответить на этот вопрос, экспериментаторы провели испытания на моделях Ford Focus, Honda Civic и Peugeot 206.

Масло жизненно необходимо для двигателя внутреннего сгорания. Оно не только смазывает движущиеся детали, но и помогает рассеивать тепло. Охлаждающая жидкость не менее важна — она помогает мотору не перегреваться, поддерживая рабочую температуру.

Как долго автомобиль способен ездить без этих жизненно важных жидкостей? Ради ответа на вопрос экспериментаторы пожертвовали тремя автомобилями — Фордом Фокусом, Хондой Цивиком и Пежо 206, на педали газа которых в ходе испытаний клался кирпич, чтобы их моторы работали на максимальных оборотах.

Первым умер Фокус, двигатель которого проработал без проблем около 14 секунд, прежде чем начал издавать посторонние звуки. К 20-й секунде мотор заклинило навсегда.

Отправив на тот свет Фокус, экспериментаторы принялись за Пежо. Французская модель проработала без масла и охлаждающей жидкости 47 секунд, но затем ее ждал тот же конец.

Но больше всего удивил двигатель Хонды, который проработал две минуты, после чего заглох, а затем снова заработал, поддерживая скорость вращения вала на уровне 4000 оборотов в минуту. Двигатель отчаянно отказывался умирать. Хотя…

Испытатели решили ускорить умерщвления, и один из них сел за руль. Обороты двигателя вернулись к красной зоне. Конец наступил через 6 минут и 22 секунды.

Почему двигатели, даже новые, подъедают масло? Ответ вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube