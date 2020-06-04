Теперь каждый может скачать машину для дополненной реальности

Новое приложение вписывает автомобиль в окружающую реальность, и вы не только видите его на экране своего смартфона, но и можете прокатиться на нем.

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Говорят, что мальчики никогда не вырастают, просто их игрушки становятся больше и дороже. Но в данном случае игрушка невелика и ничего не стоит. Однако все зависит от размера вашего телефона или планшета.

Это не просто еще одна видеоигра. Приложение использует технологии дополненной реальности для проецирования 3D-версии автомобиля прямо перед вами, но видите его вы только на экране своего смартфона или планшета.

Вы можете осматривать машину, садиться внутрь и ездить на ней, менять ее цвет или колесные диски. Обработка изображения происходит со скоростью 60 кадров, и при этом учитывается положение смартфона и его наклон.

Приложение, совместимое с iOS и Android, называется Aerolarri и предлагает пользователю самые разные автомобили: Chevrolet Corvette C8, Lexus LC 500, Dodge Challenger SRT Demon, Porsche 911, Ford GT, Nissan GT-R, Acura NSX, Koenigsegg Gemera и Jesko, Bloodhound LSR, Aerolarri Bernoulli (собственный концепткар компании-разработчика) и многие другие.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play, но учтите, что бесплатно вы получите не все перечисленные модели, а только концепт. За полную версию придется заплатить $7,99 (в год). Это примерно 550 рублей по текущему курсу.

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Фото, видео: YouTube