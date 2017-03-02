На долю отечественных брендов в 2020 году приходится до 36% общероссийского спроса. Но есть регионы, где ими интересуются особенно часто.

Материалы по теме Как изменились привычки автовладельцев в период пандемии — исследование

В домашнем регионе АВТОВАЗа. Тольятти, российские машины востребованы как нигде — здесь на отечественные бренды приходится более 60% спроса. Саратов и Ульяновск немного отстают — там отечественными брендами интересуются около 40% покупателей. А вот в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске доля спроса на наши автомобили составляет менее 20%. Пристрастия отечественных покупателей изучили эксперты Авито Авто.

Автомобили немецких и японских брендов в некоторых регионах оказались более популярны несмотря на то, что в среднем по стране они стоят дороже отечественных — 792 000 рублей и 678 000 рублей соответственно.

Немецкие машины более всего востребованы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Здесь средняя стоимость «немцев» выше, чем по стране. В Москве она составляет 1 240 000 рублей, в Краснодаре — 1 067 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону — 969 000 рублей и 906 000 рублей соответственно.

В Барнауле, Иркутске, Красноярске и Новосибирске из-за близости к Дальневосточному региону наибольшим спросом пользуются японские марки. Востребованность «японок» в городах Сибири также объясняется высокой проходимостью популярных моделей при относительно доступной цене.

В Барнауле средняя цена подержанной иномарки японского бренда — 538 000 рублей, в Красноярске — 624 000 рублей. В Иркутске «японец» обходится в среднем в 701 000 рублей, в Новосибирске — в 696 000 рублей.

В целом, наши машины дешевле — средняя цена отечественного автомобиля с пробегом в апреле-мае 2020 года составила 215 000 рублей, иномарки — минимум в 2 раза дороже. «Немцы» стоят в среднем 792 000 рублей, «японцы» — 678 000 рублей, корейские бренды — 538 000 рублей, а автомобили американских марок — 426 000 рублей.

Дешевле российских только автомобили из Индии (171 000 рублей), Ирана (121 000 рублей), Украины (108 000 рублей) и Малайзии (74 000 рублей). Самая высокая средняя стоимость на российском рынке у подержанных автомобилей британских марок — 1 269 000 рублей.

В апреле-мае 2020 года средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом в России выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Заметнее всего цены выросли в Москве: российские автомобили в столице подорожали за год на 19%, по сравнению с первым кварталом их стоимость в апреле-мае выросла на 9,2% и теперь составляет 304 000 рублей — это самый высокий показатель по стране.

В тройку городов с самыми высокими ценами на автомобили отечественных марок вошли также Новосибирск (277 000 рублей) и Краснодар (274 000 рублей).

Дешевле всего подержанные автомобили российских брендов обойдутся жителям Омска и Барнаула — 209 000 и 169 000 рублей соответственно.