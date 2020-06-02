Десять автомобилей с самыми проблемными двигателями

Рейтинг надежности составили аналитики организации Consumer Reports, а антилидером стала Audi A4 2009–2010 годов выпуска.

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Капитальный ремонт двигателя требует особого таланта, временных затрат и редких порой деталей. Аналитики американской организации Consumer Report выяснили, какие машины могут потребовать «капиталки» двигателя при недостаточно большом пробеге, и составили список из 10 моделей с наиболее серьезными проблемами, определяемыми частотой их возникновения и стоимостью ремонта. А также предложили более прочную альтернативу — то есть одноклассников, которые таких трудностей с мотором не испытывали. Список составлен на основе отзывов владельцев, и хотя далеко не все модели продавались в России официально, на вторичном рынке какая только экзотика не попадается.

Автомобили представлены в порядке ранжирования, начиная с модели, у которой наблюдалось больше всего проблем. В списке указан модельный год(ы), когда больше всего было проблем с мотором, типичный диапазон пробега, когда такая проблема возникает, и, где возможно, альтернативные модели без этой проблемы. Если альтернативы не представлены, это означает, что похожие автомобили имели такое же «больное место».

Возглавила список Audi A4 2009–2010 годов выпуска с 2-литровым мотором. На 170–250 тыс. км пробега у автомобилей возникали проблемы с двигателем. В качестве альтернатив исследователи предложили Lexus ES 2008–2010 г. в., Infiniti G 2008–2010 г. в. и Acura TL 2009–2010 г. в.

На втором месте Ford F-350 2008 года с дизельным мотором объемом 6,4 литра. Проблемы с двигателем начинались при пробеге 100–190 тыс. км. Тут безальтернативный вариант.

На третьем месте Chrysler PT Cruiser 2001 года, которому капитальный ремонт двигателя требуется после 160–210 тыс. км. пробега. Toyota Matrix 2003–2004 г. в. таких хлопот не доставит.

Четвертым стал Mini Cooper/Clubman 2008–2009 г.в., на пробеге 195–210 тыс. км двигатели начинали барахлить, а в качестве альтернативы аналитики предложили Mazda3 2008 г. в.

Замыкает пятерку Chevrolet Equinox 2010 г.в. с проблемами уже на 135–175 тыс. км. Гораздо прочнее оказались Honda CR—V 2008–2010 и Toyota RAV4 2008–2010 г.в.

На шестом месте Jeep Wrangler с мотором 2.4 л 2004–2008 года выпуска, у которого на 240 тыс. км начинал барахлить мотор, а у Toyota 4Runner 2004–2008 таких проблем не было .

У Cadillac SRX 2010 г. в. неполадки с мотором начинались на 210 тыс. км. пробега. В качестве альтернативы аналитики предложили Lexus RX 2008–2010 или Acura MDX 2010 г. в.

Восьмое место у Acura MDX 2003 г. в. — при 305 тыс. км начинал барахлить двигатель. Альтернативный вариант — Lexus RX 2003–2005 г. в.

Девятое место — у Buick Lucerne 2006 г. в. с пробегом 185–230 тыс. км. Беспроблемные альтернативы — Lexus GS 2006 года или Toyota Avalon 2004–2008 г. в.

И замыкает десятку GMC Acadia 2010 г. в. с проблемами на 170–210 тыс. км, единственной альтернативой которому исследователи называют Toyota Highlander 2008–2010 г. в.

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Фото: фирмы-производители