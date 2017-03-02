В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — журнал За рулем

В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом

В ходе реставрации соблюдены все каноны, по которым делались раллийные «пятерки» в СССР.

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Продается 610-сильный ВАЗ-2105 ЖИГАЦАРЬ. Цена — 10 000 000 руб.

Один из уцелевших и отреставрированных экземпляров советского раллийного автомобиля ВАЗ-2105 ВФТС, известный также как LADA 2105 VFTS, выставлен на продажу в Германии. Машину продает местная компания SM Auto. По информации продавца, автомобиль зарегистрирован 36 лет назад, в июне 1984 года — то есть это не реплика, а именно оригинал легендарной раллийной «классики» родом из СССР.

Однако 185-сильный двигатель, собранный на стандартном блоке словацкой компанией Beres Motorsport, все же новый — это не раритет и не музейный экземпляр, а готовый к гонкам спортивный автомобиль с действующей лицензией на участие в соревнованиях.

Каноны, по которым делались раллийные «пятерки» в СССР, соблюдены: кардинально облегченный кузов, усиленная подвеска, расширенная колея, пластиковый обвес, вварной каркас безопасности. В салоне — гидравлический ручной тормоз, система пожаротушения, сиденья-ковши, оригинальная панель приборов и рулевое колесо. Пробег машины после реставрации — всего 300 км.

Первая партия из 200 таких машин была выпущена в Вильнюсе в 1982 году для получения омологации FIA, но некоторое количество могло быть подготовлено и позднее. В 1980-х годах в мировом чемпионате WRC на таких машинах успешно выступали советские, греческие, новозеландские, финские, шведские, австрийские и британские экипажи, добиваясь побед и подиумов в классах автомобилей с двигателями объемом до 2 литров. Гонщики «старших» классов WRC часто использовали ВАЗ-2105 ВФТС как тренировочный автомобиль.

Данный экземпляр выставлен на продажу за 40 000 евро, что составляет 3 115 600 рублей по текущему курсу.

Фото: home.mobile.de
В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом

В ходе реставрации соблюдены все каноны, по которым делались раллийные «пятерки» в СССР.

В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138580В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138579В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138577В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138575В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138573В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138583В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138572В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138576В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138574В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138584В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138582В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138581В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом

В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом

В ходе реставрации соблюдены все каноны, по которым делались раллийные «пятерки» в СССР.

В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138572В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138580В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138579В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138577В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138575В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138573В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138583В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138576В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138574В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138584В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138582В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом — фото 1138581В Германии продают легендарный ВАЗ-2105 ВФТС с мизерным пробегом
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