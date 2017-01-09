Новый седан сертифицирован для российского рынка.

Седан Kia K5 получил российское Одобрение типа транспортного средства, пройдя необходимые сертификационные испытания, сообщает Kia Motors Russia. В компании решили кардинально изменить модель Optima, а заодно и дать ей более молодежное имя.

Комплектации модели разрабатывали с учетом вкусов и потребностей российских покупателей.

Двигателей на российском рынке будет два — оба атмосферные бензиновые: 2.0 MPI, мощностью 150 л. с. и крутящим моментом 192 Нм, который работает в паре с 6-диапазонным автоматом и 2.5 GDI, мощностью 194 л. с. и крутящим моментом 246 Нм, он агрегатируется 8АКП. Моторы рассчитаны на бензин с октановым числом 92 и выше. Привод у модели передний.

Габариты Kia K5: длина — 4905 мм (увеличилась на 50 мм), ширина — 1860 мм, высота — 1445–1465 мм (меньше на 20 мм по сравнению с текущим поколением Kia Optima), колесная база — 2850 мм (стала больше на 45 мм), передний свес — 945 мм, задний свес — 1110 мм. Для сравнения, у одноклассника Toyota Camry размеры компактнее 4850 х 1825 х 1480 мм, колесная база — 2775 мм.

По сообщению k5-club.ru, который располагает информацией чуть более подробной информацией, передняя подвеска у автомобиля независимая, пружинная, типа МакФерсон; задняя — независимая рычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами.

Автомобиль комплектуется докаткой, в базовое оснащение входит кондиционер (климат-контроль за доплату) и система мониторинга давления в шинах.

Киа К5 будут собирать на мощностях завода «Автотор» в Калининграде, продажи ожидаются в течение ближайших нескольких месяцев.

Kia заканчивает продажи Оптимы — теперь будет K5 Новый седан сертифицирован для российского рынка. Kia заканчивает продажи Оптимы — теперь будет K5