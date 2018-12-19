Компания Kia готовит к продажам новое поколение седана Optima, внешность которого оказалась еще более непредсказуемой, чем у Hyundai Sonata.

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В последние годы компания Kia сосредоточилась на дизайне своих автомобилей, выпустив такие красивые машины, как Stinger и новый Soul, а также Seltos и Telluride. Но это еще не всё. Компания начала подогревать интерес к очередной своей новинке — седану Optima следующего поколения. Автомобиль на эскизах предназначается для южнокорейского рынка, но он мало чем будет отличаться от глобальной версии.

Седан совершенно не похож на продаваемую сегодня Оптиму. Можно сказать, что это совершенно другой автомобиль, возможно, даже бизнес-класса. Но нет. Это среднеразмерный седан, который, согласно политике компании, должен быть доступнее многих конкурентов. Кстати, мы уже писали, что южнокорейский автопроизводитель решил пересмотреть само понятие седан и подогнать его под потребителя.

Новая Optima станет гораздо более стильной машиной, чем нынешняя модель. Ее фары имеют интересную форму и практически сливаются с широкой решеткой радиатора. В профиль видна причудливо изогнутая линия, оттеняющая линию крыши, проходящая через двери, ручек у дверей нет. Но это, надо полагать, еще не окончательный дизайн, промежуточный и более привлекательный, чем у серийной версии, — у сфотографированных во время испытаний машин ручки дверей были.

Интересна и форма боковых зеркал заднего вида, а также изгиб лобового стекла и покатая крыша, которые делают седан очень похожим на четырехдверное купе. Слегка изогнутая крышка багажника имеет хромированную полоску, которая тянется от угла до угла автомобиля. Это подчеркивает широкий и приземистый силуэт Оптимы.

В салоне, судя по эскизу, появится цифровая панель приборов, сливающаяся с широким экраном информационно-развлекательной системы. Кажется, что на центральной консоли стало меньше кнопок, рычаг коробки передач заменен на небольшой поворотный переключатель.

Эскизы и тесты автомобиля говорят о том, что премьера нового седана состоится совсем скоро. Вероятно, в начале 2020 года.

Другая новинка Kia — кроссовер Seltos уже готов к продажам в России, и для него уже даже разработаны комплектации.

Фото: Kia