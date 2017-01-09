Новое поколение модели будет оснащаться 8-ступенчатым роботом и моторами Theta-III.

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В Сети появились фотографии салоно седана Kia Optima следующего поколения, которое проходит испытания на дорогах общего пользования.

На фотографиях видно, что его архитектура осталась прежней: монитор мультимедии, воздуховоды, панель управления климатом, рычаг коробки передач и другие органы управления находятся на прежних местах, но немного видоизменены. На центральной консоли появилась псевдоручка, отгораживающая рабочее пространство водителя от переднего пассажира и мешающая доступу последнего к подстаканникам. Видны также две розетки для зарядки гаджетов.

Стало известно, что испытания новой Оптимы затягиваются из-за некоторых проблем с моторами Theta-III. Об этом со ссылкой на собственные источники компании сообщило издание The Korean Car Blog. Эти проблемы незначительны, а их устранение является рабочими моментом, как и при любых других испытаниях. Тем не менее сроки премьеры Оптимы могут быть сдвинуты на более поздний срок — на первый квартал 2020 года.

Также стало известно, что седан получит 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, которая будет поставляться и с двигателем 1.6T, и с мотором 2.5T. Кроме того, инженеры работают над системой полного привода, о чем мы уже писали.

Таким образом, все другие проекты Kia и Hyundai, которые должны оснащаться моторами Theta-III, тоже могут задержаться на тестах немного дольше запланированного срока.

В этом месяце в продаже появился обновленный Kia Cerato, который также получил особую версию GT Line.

Фото: thekoreancarblog.com