Kia Cerato обновили и добавили версию GT Line — журнал За рулем

Kia Cerato обновили и добавили версию GT Line

C сегодняшнего дня начинаются продажи компактного седана Kia Cerato в обновленных комплектациях.

Kia Cerato
Kia Cerato

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Kia Cerato в комплектации Luxe оснащаются теперь Яндекс.Навигатором и голосовым помощником «Алиса».

С помощью навигатора в режиме онлайн можно получать информацию о дорожной обстановке и строить маршруты с учетом пробок. Для работы в режиме офлайн нужно предварительно загрузить необходимые карты регионов. «Алиса» активируется кнопкой или фразой «привет, Алиса».

В комплектацию Luxe добавлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. В Prestige теперь есть бесключевой доступ Smart Key с запуском двигателя кнопкой и электропривод складывания зеркал заднего вида.

Цены на Cerato с сервисами Яндекса — от 1 204 900 до 1 469 900 рублей в зависимости от комплектации, базовая цена модели осталась без изменений — 1 134 900 рублей.

Комплектации Premium и Premium+ теперь называются GT Line и GT Line+. Отличить эти автомобили можно по задним спойлерам, накладкам на пороги и зеркалам заднего вида с отделкой черным глянцем, решетке радиатора и задним диффузором с красными вставками, а также по эмблеме GT Line.

GT-версии оснащаются стайлинг-пакетом GT Line, включающим спортивное рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач, спортивными передними сиденьями с увеличенной боковой поддержкой и металлическими накладками на педали. В комплектации GT Line сиденья имеют комбинированную отделку, а в  GT Line+ они полностью кожаные.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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