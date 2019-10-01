Kia Cerato обновили и добавили версию GT Line

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Kia Cerato в комплектации Luxe оснащаются теперь Яндекс.Навигатором и голосовым помощником «Алиса».

С помощью навигатора в режиме онлайн можно получать информацию о дорожной обстановке и строить маршруты с учетом пробок. Для работы в режиме офлайн нужно предварительно загрузить необходимые карты регионов. «Алиса» активируется кнопкой или фразой «привет, Алиса».

В комплектацию Luxe добавлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. В Prestige теперь есть бесключевой доступ Smart Key с запуском двигателя кнопкой и электропривод складывания зеркал заднего вида.