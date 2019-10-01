Kia Cerato обновили и добавили версию GT Line

Компания Motul совместно с фристайл-атлетом Антоном Смирновым разыгрывают обучение в прыжковой снегоходной школе. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить простые условия: купить масло SNOWPOWER SYNTH 2T 4 л и найти уникальный код на бирке, зарегистрировать его на сайте powersport.motul.com и дождаться подведения итогов. Имя победителя будет объявлено 15 января 2020 года.
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