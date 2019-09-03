Спортивный характер: чем отличаются заряженные KIA от обычных

Если посчитать спортивные и приспортивленные машины в российской продаже, то больше всех для народа делает Kia: десять спортвариантов разной степени «прожарки» для семи моделей. Обозначений два: GT Line и GT.

GT Line — это про «казаться». У таких машин — спортивный обвес и декор интерьера с красными акцентами, иногда чуть изменены характеристики подвески и рулевого управления. Силовой агрегат и прочее «железо» стандартные. Исполнение GT Line есть у Picanto, Sportage, Sorento Prime, Soul, Proceed, Optima и Stinger.

GT — это «быть». Ко всем прелестям версии GT Line прилагается более мощный двигатель, который предусмотрен только для этой комплектации, больше опций и чуть взбодренное шасси. Такое есть только у Proceed (200 л.с.), Optima (245 л.с.) и Stinger (370 л.с.).

Спрос на «горячее» — неравномерный. Soul и Sportage в исполнении GT Line выбирают лишь 2% покупателей. У Оптимы версия GT Line — в числе самых дорогих, но ее доля составляет аж 22%. Рекорд — у Стингера: 46%! На «чистый» GT у двух последних приходится 6 и 11% соответственно.

Душечка

В прошлом поколении Soul имел версию GT, а теперь — только GT Line. Нелогично, ведь 200‑сильный двигатель положен только этой, топовой модификации. ­Неужели сказалась потеря четырех «лошадей», которые у мотора 1.6 T‑GDi в 204 силы отняли из уважения к российским налоговым особенностям?

Материалы по теме Большой тест стиляг: Toyota C-HR, Citroen C3 Aircross и новый Kia Soul

Соулу GT Line положены оригинальные амортизаторы и пружины, ­диаметр тормозных дисков больше на 25 мм спереди и на 22 мм сзади. Но… эмоций от езды кот наплакал.

Под полный газ квадратный «конёк» охотно подрывается вперед. В спортрежиме преселективный робот даже делает вид, что шустрее блуждает по семи передачам. Однако огонька, тянущего на титул GT, нет. Просто шустрая машина на каждый день с хорошим, но отнюдь не спортивным откликом на повороты руля.

Это и есть в понимании корейцев GT Line — чуть круче обычного. Назвать идеальными короткие отношения с просторным и неплохо оснащенным Соулом мне мешают две вещи. На шершавом асфальте явственнее, чем хотелось бы, слышно шины. А еще в топовой комплектации с массой новомодных примочек не нашлось места датчику дождя. Его вообще нет на новом Соуле, хотя у предшественника был. Забыли поставить?

Относительно старой машины новый «подогретый» Soul подорожал почти на 100 тысяч — до 1 629 900 рублей. За эти деньги сложно найти сочетание 200 сил, разгона до сотни быстрее восьми секунд и отличного оснащения. Разве что у Октавии 1.8 TSI, которая за 1,6–1,65 млн рублей оснащена не хуже и превосходит Soul по внутреннему объему.

Новый Kia Soul не имеет версии GT — он перешел в более простую лигу GT Line и опустился в налоговыгодную нишу «до 200 л.с.». Три самые упакованные версии Соула, включая GT Line, оснащены богатым дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Подрезанный снизу руль — непременный атрибут всех Kia со «спортивными» литерами.

Оптимум для немногих

Иду по восходящей и беру ключи от 245‑сильной турбо-Оптимы GT. Коробка передач родная — шестиступенчатый автомат, шустрый и логичный. Сулят разгон до сотни за 7,4 секунды. Mazda 6 с наддувной «четверкой» (2,5 л, 231 л.с.) проделывает то же упражнение за семь секунд ровно. На ней я ездил совсем недавно, впечатления еще свежи, и сравнение напрашивается само собой.

Материалы по теме Что лучше: новая Toyota Camry или Kia Optima?

У версии GT — свои пружины, амортизаторы и рулевая рейка с усилителем, поэтому такая Optima несколько отличается по поведению от седанов с моторами 2.0 и 2.4. Что особенно ценно, без ущерба для комфорта пассажиров.

Kia Optima GT ощутимо мягче Мазды, в которой на каждой кочке приходит мысль о жестоком обращении с железным животным. Отчасти это из-за шин: у Kia профиль на 6 мм выше. Но лишь отчасти. Подвеска Оптимы явно комфортнее, - но машина не столь четко следует за рулем. Для меня важнее первое, и я предпочел бы Kia.

Optima GT стоит 2 054 900 рублей. Предтоповое исполнение GT Line на 170 тысяч дешевле, а выглядит так же. Лишь красных суппортов сзади нет (только спереди), а мотор на 57 сил слабее. Если построить систему координат относительно турбированной Мазды 6 и Camry 3.5, окажется, что Optima GT Line доступнее как минимум на 190 тысяч. Mazda 6 больше заточена под спортивные каноны, Toyota Camry упирает на классическое понимание комфорта, Optima — это баланс динамичности и комфорта.

Отличить Оптиму GT Line с мотором 2.4 от GT 2.0 турбо можно только по тормозным суппортам: красные — только спереди, а на GT — все четыре. Интерьер в духе BMW предыдущих поколений слегка устарел. Восьмидюймовый дисплей маловат для автомобиля бизнес-класса. Всё намекает на то, что жить Оптиме осталось недолго. Оптимам GT Line и GT положены шины размерностью 235/45 R18, остальным — максимум 215/55 R17. Такие шины делают автомобиль жестче (но не критично) и послушнее.

Полет шмеля

Материалы по теме Kia Stinger и Skoda Superb: тест быстрых лифтбеков

А теперь — Stinger. Наделал он шороху два года назад! Как оказалось, едет практически по-немецки, классно рулится и умеет мести хвостом.

Stinger GT — это «шестерка» объемом 3,3 литра и отдачей 370 л.с. Полный привод и чуть больше пяти секунд до сотни. Ускорения — огонь! Управляемость — кайф! Нагнавший меня дождь дал понять, насколько далек предел возможностей Стингера. Нет ли у него в родственниках рельсового транспорта?

Коллеги, погонявшие Stinger на гоночном треке, восхищаются его заднеприводными повадками. А я на мокрой дороге рад полноприводной уверенности автомобиля. Перестроения через колеи, резкие ускорения — всё очень надежно. И зимой такой характер порадует.

Подвеска жесткая, но не зубодробительная. И все опробованные мной машины (Soul GT Line, Optima GT и Stinger GT) выстроились в четкую иерархию: больше цена — жестче ходовая — ниже уровень шума. Stinger оказался самым тихим, но изоляцию колесных арок можно улучшить.

Цена 370‑сильного Стин­гера — 3,4 мил­лиона рублей. Немецкие машины близкой мощности на 500–600 тысяч дороже, а если дооснастить их до уровня Стингера, разница будет еще больше.

Stinger GT так цепляет взгляд, что его покупали бы даже с 150‑сильным мотором. Турбомотор и диагональные распорки — верный признак «правильного» автомобиля. Красная кожа — привилегия исключительно Стингеров GT Line и GT. Причем у GT есть функция регулировки ширины валиков ­боковой поддержки водительского сиденья.

* * *

В сухом остатке: Soul GT Line самобытен и прилично едет. Но средний возраст покупателя — 43 года: это скорее семейная машина, а не «зажигалка».

Optima в кроссоверную эпоху уверенно входит в топ‑25 российского рынка, в своем сегменте проигрывая только Camry. За цену версии GT можно купить средний вседорожник с не самым хорошим оснащением и без особых намеков на спортивность. Поэтому для людей, еще не заразившихся SUV-вирусом, Optima GT — интересный вариант.

Stinger GT — новый уровень для Kia. По соотношению цены и ходовых качеств аналогов нет. Но я бы остановился на 247‑сильной версии — она ненамного дороже Оптимы GT при несопоставимо более яркой харизме.

Kia Soul GT Line Optima GT Stinger GT Длина / ширина / высота / база 4195 / 1800 / 1610 / 2600 мм 4855 / 1860 / 1485 / 2805 мм 4830 / 1870 / 1400 / 2905 мм Объем багажника (VDA) 364 л 510 л 406 л Снаряженная / полная масса 1519 / 1860 кг 1755 / 2120 кг 1971 / 2325 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 147 кВт/200 л.с. бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт/245 л.с. бензиновый, V6, 24 клапана, 3342 см³; 272 кВт/370 л.с. Время разгона 0–100 км/ч 7,8 с 7,4 с 5,3 с Максимальная скорость 205 км/ч 240 км/ч 270 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 54 л АИ-95 / 70 л АИ-95 / 60 л Расход топлива: смешанный цикл 6,9 л / 100 км 8,5 л / 100 км 11,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7 передний привод; А6 полный привод; А8

Выезд на бездорожье опасен для любого автомобиля. Комплект антибуксов или браслет противоскольжения упростит жизнь автолюбителю. Если же под рукой есть хороший динамический трос, выбраться будет значительно проще.

Фото: Kia