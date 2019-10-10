Российские комплектации Kia Seltos всплыли в Сети

В Индии уже начался прием заказов на новый Селтос, а в России грозу Креты и Арканы ожидают только в начале 2020 года. Но, похоже, произойти это может и раньше, производитель уже сформировал списки комплектаций для нашей страны.

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Благодаря одному из официальных дилеров Kia Motors на форуме клуба kia-seltos.ru появилась эксклюзивная информация о двигателях, коробках передач, комплектациях и цветах кроссовера, который с нетерпением ждут автомобилисты.

Сразу оговоримся, эта информация не из официальных источников, поэтому могут быть неточности и корректировки в дальнейшем, но основное представление о характеристиках модели получить можно.

Двигателей на нашем рынке будет два. Один бензиновый Nu 2.0 (149 л.с.), который агрегатируется вариатором IVT. Автомобили с таким мотором оснащаются передним или полным приводом.

Второй двигатель — турбированный 1.6 T-GDI (177 л.с.) будет работать в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом (7DCT). Такие автомобили будут исключительно полноприводными.

Вариатор и робот производит «материнская» компания — Hyundai Motor.

Вариантов однотонной окраски будет восемь, все металлики: белый, серый, черный, голубой, оранжевый, серебристый, синий и желтый. Также предполагается шесть вариантов двухцветной окраски: красный с белой крышей, желтый с белой крышей, желтый с черной крышей, синий с белой крышей, синий с черной крышей, серый с бежевой крышей.

Комплектаций, предположительно, готовится пять: Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+.

В Kia Seltos Luxe (2.0 IVT 2WD) входит климат-контроль, легкосплавные 16-дюймовые диски, камера заднего вида, задние датчики парковки, штатная магнитола с 8-дюймовым экраном и ассистентом парковки, противотуманные фары.

Комплектация Style (2.0 IVT 2WD) оснащается легкосплавными 18-дюймовыми дисками, а также светодиодными дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами и задними фонарями.

В Prestige (2.0 IVT 2WD/4WD или 1.6 DCT 4WD) автомобиль получит светодиодные фары головного света, комбинированную обивку сидений, штатную магнитолу с экраном 10,25" и акустической системой Bose, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, передние и задние датчики парковки, обогрев передних и задних сидений.

Kia Seltos Premium (2.0 IVT 4WD или 1.6 DCT 4WD) оснащается вентиляцией сидений, проекционным дисплеем на лобовом стекле, адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения при обнаружении препятствия, системой удержания в полосе движения и системой контроля мертвых зон.

В топовой комплектации Premium+ (1.6 DCT 4WD) появится люк с электроприводом.

Киа Селтос производят методом крупноузловой сборки на заводе «Автотор» в Калининграде.