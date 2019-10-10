Kia Seltos бьет рекорды по количеству предзаказов — журнал За рулем

Kia Seltos бьет рекорды по количеству предзаказов

Таких показателей не было еще ни у одной модели — на Seltos образовалась огромная очередь.

Kia Seltos
Kia Seltos

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После объявления начала приема заказов на новый кроссовер Kia Seltos 22 августа, в первый же день, индийские дилеры марки получили 6000 заявок. К сегодняшнему дню количество предзаказов на автомобиль достигло 40 тысяч. Таких показателей спроса не было еще ни у одного производителя, продающего автомобили в Индии.

В результате собранных заявок, компания Kia получила 8,6% рынка кроссоверов и внедорожников и поднялась на 7 место в рейтинге самых популярных марок в Индии.

В сентябре клиентам было передано 7754 кроссоверов Kia Seltos. Учитывая 40 тыс. имеющихся заявок, очередь на автомобиль растянулась более чем на 5 месяцев. Чтобы обеспечить спрос предложением, представительство Kia в Индии решает вопрос создания дополнительных производственных мощностей на заводе Анантапур, который способен выпускать до 300 тыс. автомобилей в год.


Аналогичная ситуация может сложиться и на российском авторынке, даже с учетом его сокращения — новый Kia Seltos может получить клиентов, желавших купить автомобили других моделей. Напомним, что начало продаж новинки в России запланировано на начало 2020 года.

Фото: Kia

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