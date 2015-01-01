Хроники Минздрава: проверка на алкоголь снова поменяется

Проверка автомобилистов на хронический алкоголизм будет необязательной, решили в ведомстве после критики со стороны Владимира Путина.

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В Минздраве передумали вводить обязательную проверку водителей на хронический алкоголизм при получении медсправок, что сделало бы их значительно дороже. Согласно новой редакции приказа 344Н предусматривается выписка водителю направления на анализы, если врач выявит у человека симптомы алкоголизма. При этом водитель не обязан сдавать данные анализы.

В октябре прошлого года Минздрав предложил с 22 ноября 2019 года проводить в обязательном порядке тест на поиск CDT-маркера. В случае положительного результата предлагалось направлять водителей на обследование в наркодиспансер. В результате медсправки стали бы дороже в десять раз, а алкоголиками можно было бы признать большинство водителей. Владимир Путин назвал инициативу «чушью».

После внесения описанных исправлений приказ Минздрава должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Историю вопроса с дорогим тестом вы можете узнать здесь.

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