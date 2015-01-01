Центр дорожного движения призвал водителей приготовиться к лету

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На официальной страничке Центра организации дорожного движения в Твиттере появилось сообщение с рекомендациями водителям подготовиться к летнему сезону.
«Самое время водителям проверить шины, тормоза, патрубки и ремни, поменять масло и фильтр — в общем, сделать всё, что поможет в жару избежать проблем с машиной и аварий „по техническим причинам“», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Москве по-прежнему действует пропускной режим, продленный до 14 июня. При этом дороги остаются загруженными — люди активно пользуются личными автомобилями, что отмечают и в самом ЦОДД:
«У нас первые летние 7 баллов. Загруженность дорог с учетом погоды почти на том же уровне, что и до самоизоляции. Наши рекомендации тоже прежние: выезжайте в сторону области после окончания часа пик и будьте осторожны», — писал ЦОДД в Twitter 5 мая.
- Список ограничительных мер по регионам вы найдете здесь.
Фото: depositphotos.com, ЦОДД