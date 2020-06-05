Производство шикарного Genesis GV80 остановили из-за трясущегося дизеля

Вибрации двигателя на ходу такие, что дрожит рулевое колесо, сам кузов автомобиля, а также голос, если вы начинаете говорить.

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Флагманский кроссовер GV80 в дизельной версии больше не выпускается — так производитель отреагировал на ситуацию после того, как в интернет полетели гневные отзывы владельцев, пишет корейский ресурс KCB. Hyundai Motor заменит двигатель на тех машинах, где проблема уже дала о себе знать, а также проверит моторы на всех дизельных Genesis GV80, которые были проданы к настоящему моменту (около 8 тысяч кроссоверов).

Сложности возникли с 3,0-литровым турбодизелем нового семейства Smartstream. Некоторые пользователи отмечали, что вибрации двигателя на ходу такие, что дрожит рулевое колесо, сам кузов автомобиля, а также голос, если вы начинаете говорить. В Hyundai Motor заверяют, что угрозы безопасности нет, однако подчеркивают, что уже начали проверку всех возможных причин данных вибраций, вызывающих дискомфорт.

Genesis GV80 нацелен на внешние рынки — помимо Южной Кореи в скором времени должны были запуститься продажи в Китае и США. Уже сделано более 10 000 предзаказов на эту модель.

Среди возможных внешних рынков для Genesis GV80 называлась и Россия.

Фото: Genesis