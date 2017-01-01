Автомобиль «умеет» тушить пожары, а также, при необходимости, поможет разрезать металл или ремни безопасности.

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Ульяновский автозавод представил новую модификацию УАЗ Профи — на сей раз это пожарный АПП, автомобиль первой помощи. Такие машины уже могут заступать на службу Государственной противопожарной службы МЧС — российское ОТТС на модификацию уже получено.

Такие УАЗы смогут доставлять пожарный расчет, оборудование и средства пожаротушения к месту происшествия. По задумке, они отлично должны подойти для работы в местах с ограниченной доступностью и на удаленных объектах, не имеющих нормальных подъездных дорог. Машина создавалась при участии пожарных и с соблюдением всех требований МЧС. Делают пожарные Профи на предприятии партнера УАЗа, нижегородского завода спецавтомобилей «АвтоЛИК».

У пожарного Профи — утепленный фургон, который с трех сторон имеет створки-рольставни, а также сдвижную площадку на крыше с креплениями для лестницы. Внутри фургона водяной бак на 300 литров и емкость с пенообразователем на 30 литров, производительностью 35 л/мин, автономный отопитель мощностью 2 кВт, а также пожарные рукава, комплект дыхательных аппаратов, огнетушители, ручные ножницы для резки металла, резак для ремней безопасности, паяльная лампа, отрезная дисковая пила и запасные диски к ней, гидравлические кусачки... Список допоборудования может быть скорректирован в соответствии с пожеланиями заказчика.

Автомобиль имеет 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и механическую коробку передач; привод — задний или полный.