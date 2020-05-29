УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — журнал За рулем

УАЗ Профи получил новую рабочую специальность

Ульяновцы представили еще одну модификацию своей «полуторки» Профи — автогидроподъемник.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

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УАЗ Профи хочет быть надежным! Но не всегда получается

Ульяновская компания представила новый рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ Профи для коммунальных служб. В прошлом году была показана модификация с двухрядной кабиной, теперь появился двухместный вариант. Автомобиль создан для транспортировки и подъема ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 метра при выполнении строительных и электромонтажных работ.

Стрела подъемника, разработанная итальянской компанией CTE S. p. a., имеет облегченную конструкцию с шарнирным механизмом и поворачивается на 360°.

Размеры рабочей платформы — 1400x700x1100 мм, корзина алюминиевая и способна выдержать груз до 230 килограммов. Она надежно изолирована и в ней можно проводить монтажные работы в сети под напряжением до 1000 Вольт.

В корзине предусмотрены розетка 230 Вольт, счетчик моточасов и дублирующий пульт управления — последний, в частности, может запустить или остановить двигатель. За устойчивость при эксплуатации отвечают четыре выносные опоры, компактный контур которых позволяет установить машину в пределах одной дорожной полосы. С помощью датчиков положения конструкцию можно прочно зафиксировать даже на неровных поверхностях.

В основе спецмашины обычный УАЗ Профи с рамной конструкцией, бензиновым мотором объемом 2,7 литра (149,6 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой. У автомобиля подключаемый полный привод и односкатная ошиновка.

УАЗ Профи получил новую рабочую специальность

Ульяновцы представили еще одну модификацию своей «полуторки» Профи — автогидроподъемник.

УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136823УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136825УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136824УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136821УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136826УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136822УАЗ Профи получил новую рабочую специальность

Фото: УАЗ

УАЗ Профи получил новую рабочую специальность

Ульяновцы представили еще одну модификацию своей «полуторки» Профи — автогидроподъемник.

УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136826УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136823УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136825УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136824УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136821УАЗ Профи получил новую рабочую специальность — фото 1136822УАЗ Профи получил новую рабочую специальность
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Отзывы о УАЗ Профи (496)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Универсальная, практичная машина. Использую для работы в лесу. Очень нравится, что много места — можно загрузить рабочими вещами, инструментами и так далее. Двигатель только можно сделать чуть более мощный, мне лично не очень хватает. Но с другой стороны — тогда топлива больше есть будет, а сейча...

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