Ульяновцы представили еще одну модификацию своей «полуторки» Профи — автогидроподъемник.

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Ульяновская компания представила новый рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ Профи для коммунальных служб. В прошлом году была показана модификация с двухрядной кабиной, теперь появился двухместный вариант. Автомобиль создан для транспортировки и подъема ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 метра при выполнении строительных и электромонтажных работ.

Стрела подъемника, разработанная итальянской компанией CTE S. p. a., имеет облегченную конструкцию с шарнирным механизмом и поворачивается на 360°.

Размеры рабочей платформы — 1400x700x1100 мм, корзина алюминиевая и способна выдержать груз до 230 килограммов. Она надежно изолирована и в ней можно проводить монтажные работы в сети под напряжением до 1000 Вольт.

В корзине предусмотрены розетка 230 Вольт, счетчик моточасов и дублирующий пульт управления — последний, в частности, может запустить или остановить двигатель. За устойчивость при эксплуатации отвечают четыре выносные опоры, компактный контур которых позволяет установить машину в пределах одной дорожной полосы. С помощью датчиков положения конструкцию можно прочно зафиксировать даже на неровных поверхностях.

В основе спецмашины обычный УАЗ Профи с рамной конструкцией, бензиновым мотором объемом 2,7 литра (149,6 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой. У автомобиля подключаемый полный привод и односкатная ошиновка.

Существует и модификация грузовичка УАЗ Профи с битопливной установкой.



УАЗ Профи получил новую рабочую специальность Ульяновцы представили еще одну модификацию своей «полуторки» Профи — автогидроподъемник. УАЗ Профи получил новую рабочую специальность

Фото: УАЗ