Универсальная модификация грузовичка УАЗ Профи оснащается битопливной установкой.

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УАЗ совместно с ООО «Автодом» разработал грузопассажирскую версию внедорожника Профи. Автомобиль способен преодолеть на одном баке свыше 1000 км и оснащается комплектом ГБО. Между рамой и кузовом продольно могут располагаться два, три или даже четыре металлических баллона по 50 литров.

Панели фургона изготовлены из композитных материалов, а грузовой отсек отделен от пассажирского интегрированной перегородкой, оба помещения имеют дополнительную тепло- и шумоизоляцию. В грузовом отсеке двустворчатые распашные двери, пол покрыт рифленым алюминиевым листом.

В грузовичке пять сидений с 3-точечными ремнями безопасности, дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения. Такой Профи оправдывает свое название — он везет всё, всех и везде. Приобрести грузопассажирский УАЗ «Профи» можно с одной из двух надстроек на выбор — со сдвижной перегородкой (и креслами Riviera) и стационарной перегородкой с пятиместным, семиместным или восьмиместным пассажирским отсеком.

Заявленный расход топлива грузопассажирской версии, бензин (л)/газ на 100 км: город — 14/15,7, трасса — 11,5/12,9, смешанный режим — 12,5/14.

Внутреннее оснащение может изменяться в зависимости от потребностей водителя и пассажиров, а стоимость машины необходимо уточнять у производителя «Автодом», цены могут сильно варьироваться, но в любом случае получится более 1 млн рублей.

Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! Универсальная модификация грузовичка УАЗ Профи оснащается битопливной установкой. Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО!

На базе Профи есть самосвал, автовышка, автолавка, версия с краном-манипулятором и еще много разной спецтехники.

Фото: УАЗ