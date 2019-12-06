Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — журнал За рулем

Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО!

Универсальная модификация грузовичка УАЗ Профи оснащается битопливной установкой.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

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УАЗ Профи хочет быть надежным! Но не всегда получается

УАЗ совместно с ООО «Автодом» разработал грузопассажирскую версию внедорожника Профи. Автомобиль способен преодолеть на одном баке свыше 1000 км и оснащается комплектом ГБО. Между рамой и кузовом продольно могут располагаться два, три или даже четыре металлических баллона по 50 литров.

Панели фургона изготовлены из композитных материалов, а грузовой отсек отделен от пассажирского интегрированной перегородкой, оба помещения имеют дополнительную тепло- и шумоизоляцию. В грузовом отсеке двустворчатые распашные двери, пол покрыт рифленым алюминиевым листом.

В грузовичке пять сидений с 3-точечными ремнями безопасности, дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения. Такой Профи оправдывает свое название — он везет всё, всех и везде. Приобрести грузопассажирский УАЗ «Профи» можно с одной из двух надстроек на выбор — со сдвижной перегородкой (и креслами Riviera) и стационарной перегородкой с пятиместным, семиместным или восьмиместным пассажирским отсеком.

Заявленный расход топлива грузопассажирской версии, бензин (л)/газ на 100 км: город — 14/15,7, трасса — 11,5/12,9, смешанный режим — 12,5/14.

Внутреннее оснащение может изменяться в зависимости от потребностей водителя и пассажиров, а стоимость машины необходимо уточнять у производителя «Автодом», цены могут сильно варьироваться, но в любом случае получится более 1 млн рублей.

Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО!

Универсальная модификация грузовичка УАЗ Профи оснащается битопливной установкой.

Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062752Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062748Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062753Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062749Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062754Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062757Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062755Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062756Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО!

  • На базе Профи есть самосвал, автовышка, автолавка, версия с краном-манипулятором и еще много разной спецтехники.

Фото: УАЗ

Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО!

Универсальная модификация грузовичка УАЗ Профи оснащается битопливной установкой.

Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062748Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062752Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062753Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062749Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062754Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062757Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062755Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО! — фото 1062756Новый грузопассажирский УАЗ Профи — еще и с ГБО!
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Отзывы о УАЗ Профи (447)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

При покупке нового УАЗа Профи не на последнем месте был и дизайн автомобиля. Все-таки он смотрится более эффектно той же Газели, чем-то напоминая американские грузовики. Да и внутри салона тоже неплохо все продумано, достаточно места для бумаг, инструментов и всякой мелочевки. Удобное эргономично...

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