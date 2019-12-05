УАЗ Профи хочет быть надежным! Но не всегда получается

При всех своих преимуществах уазовская новинка 2017 года так и не догнала по продажам главного конкурента. Кто виноват — неужели журналисты, которые то и дело указывают на каждый недочет ульяновской «полуторки»? В обсуждение на форуме включился эксперт «За рулем».

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— Почему вы огульно обвиняете УАЗ Профи в низкой надежности? Создается впечатление, что это не следствие реальных проблем, а привычка охаивать все отечественное…

— Обвинения не огульные, они основаны на опыте общения с этими машинами. Причем машины в пресс-парке свежие и за ними внимательно смотрят.

Можно ли считать надежным автомобиль, у которого за тысячу километров «уходит» сход-развал, а к пяти тысячам уже перегорело шесть ламп?

В нашем тестовом пробеге от Москвы до Калининграда у Патриота отвалился бачок стеклоомывателя, разболталось крепление водительского дворника, из-за негерметичности пятой двери загадился багаж.

Полтора года назад у новенького Профи отклеивался крепёж бокового зеркала. Для других машин неисправности во время коротких тестов — событие из ряда вон, а для УАЗа — норма.

Как проявил себя Профи в сравнении с ГАЗелью Бизнес, читайте тут.

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