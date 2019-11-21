УАЗ Профи получит удлиненный кузов. Будут и другие обновления

А кроме того, появится машина с двухскатными задними колесами.

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На следующий год запланирован выход Профи с удлиненным кузовом при той же допустимой полной массе 3,5 тонны.

И появится машина с двухскатными задними колесами. Об этом просили клиенты: одинарные шины не держат большую нагрузку. Решено использовать шины меньшего диаметра, под которые изменят конструкцию моста.

Такой вариант предложат только для заднеприводных Профи. К трансмиссии 4×4 лучше подходит нынешний вариант: в грязи и снегу машина не тратит лишние силы на прокладку более широкой колеи.

Длинной версии Профи не положено заводское ГБО: по словам производителя, нет запроса от клиентов. При таком-то бензиновом аппетите? Не верится! Скорее всего, этих машин продали настолько мало, что пока не собрали статистику.

На этой машине стоит ГБО с четырьмя баллонами по 50 литров. Они съедают внушительную часть объема, зато битопливность дает дополнительную автономность и экономию.

А вот для газового Профи с однорядной кабиной предусмотрено два баллона.

Поперечный баллон, на 93 литров, ставят под бортовой кузов Профи — клапан заправки находится с правой стороны. Фургон требует надрамника, съедающего пространство, поэтому другой баллон, 100‑литровый, размещают продольно слева.

Заодно получили ответы на некоторые вопросы, возникшие по ходу нашего недавнего теста УАЗа Профи. Их мы приводим в подписях под фотографиями ниже.

Лоток для бумаг А4 устана­вливают не на все Профи. Короткую кабину делали специально для этого грузовичка и преду­смотрели закладные гайки для крепления полки на потолке. Длинную позаимствовали без изменений у Пикапа, и она аналогичной подготовки не имеет.

Во время первой встречи с машиной мы обратили внимание на хлипкое крепление нижней опоры больших зеркал, которые монтируют на машины с широкой платформой. Оно было на двухстороннем скотче, который переставал держать через несколько дней. УАЗ услышал претензию и отныне применяет винтовое соединение.



Большой зауральский тест УАЗа Профи — здесь.

Фото: УАЗ и Кирилл Милешкин