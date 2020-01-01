Купил машину вместе с «кладом» и не обрадовался

Просто это оказался не такой клад, о котором можно было бы мечтать.

Материалы по теме Лузер месяца: врезался в полицию фургоном с наркотиками

Житель Ларедо (город на границе с Мексикой, штат Техас, США) приобрел на аукционе автомобиль. Обследовав его после покупки, он обнаружил в одном из отсеков свертки с содержимым, похожим на наркотики. Новый владелец машины незамедлительно сообщил о находке в полицию, и в его дом приехали специалисты по веществам. Прибыло специализированное подразделение К-9, и офицеры нашли еще один потайной отсек, в котором находилось порядка 17 таких же пачек.

Управление шерифа сообщило, что в общей сложности было обнаружено 34 пакета, в которых содержалось 34 кг кокаина ориентировочной стоимостью на черном рынке в 850 000 долларов США (58,5 млн рублей).

Окружной шериф Мартин Куэльяр поблагодарил сознательного гражданина и отметил, что если бы тот вовремя не сообщил о находке, кто знает, в какие руки могло попасть такое количество наркотиков. Автовладельцу обещано денежное вознаграждение.

Как-то раз и в России пользователи каршеринговой компании обнаружили в багажнике сумку с наркотиками.



Фото: офис шерифа округа Уэбб