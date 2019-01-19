Aurus Senat: первую партию седанов соберут в ноябре

Кузов, двигатель и трансмиссия автомобиля — российские, что позволит получить локализацию производства на уровне 90%.

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В ноябре 2020 года на заводе Ford Sollers, расположенном в Елабуге, будет собрана пилотная партия седанов Senat российского премиального бренда Aurus. «В этом году мы планируем начать сборку пилотной партии — в конце ноября собираемся сварить первый кузов. И в мае 2021 года должны выдать первый заказ», — цитирует «КоммерсантЪ» генерального директора ООО «Аурус» Адиля Ширинова.

Кузов, двигатель и трансмиссия автомобиля — отечественного производства, это позволит получить локализацию производства на уровне 90%. Металлопрокат для кузова поставляет Магнитогорский металлургический комбинат, литье для производства двигателей заказывается на КАМАЗе, коробка передач — российской компании КАТЕ, а мультимедийная система полностью разработана в НАМИ, подчеркнул Ширинов.

Вместе с тем глава компании отметил, что инженерная идея компании выражается в том, чтобы брать лучшее, что уже есть в мире, поэтому в Aurus Senat использованы импортные комплектующие от нескольких крупных производителей автокомпонентов.

Ранее стало известно, что серийное производство седанов Aurus Senat должно начаться в 1-м квартале 2021 года.

Фото: Aurus