О появлении все новых и новых заявок на покупку автомобилей Aurus рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Автомобили Aurus Senat начнут продавать частным клиентам только через год — в мае 2021-го. В марте этого года сообщалось, что поступило уже более 700 предзаказов на седан. Такие данные привел генеральный директор компании Адиль Ширинов.

Теперь в интервью РИА «Новости» Денис Мантуров рассказал о растущем спросе на люксовые седаны российского бренда, ссылаясь на данные, которые поступают в министерство от компании Aurus и Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

Речь не идет о кратном увеличении предзаказов. Но их количество заметно растет, несмотря на ослабление курса рубля и экономическую ситуацию в стране.

Возможно, рост спроса связан с тем, что в апреле президент России Владимир Путин дал рекомендации, как улучшить автомобили Aurus.

Пока седаны выпускаются малым тиражом и поставляются только государственным структурам. Серийное производство машин начнется в I квартале 2021 года на заводе Ford Sollers, расположенном в Елабуге.

В скором времени стартует производство и модели Aurus Komendant, испытания которого идут в Европе.

Фото: Aurus