Гонщица бросила автоспорт ради фильмов для взрослых

Она объяснила это исключительно уровнем заработков: автоспорт приносит не так много денег.

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Австралийская гонщица Рене Грейси (Renee Gracie) бросила гонки и ушла в индустрию взрослых, чтобы покончить с финансовыми проблемами. Многие люди вынуждены менять профессию по нескольку раз в жизни.

Рене отказалась от своей мечты участвовать в гонках IndyCar и NASCAR, чтобы стать актером фильмов для взрослых после 7-летней карьеры гонщицы, чем шокировала поклонников.

25-летняя девушка теперь занимается тем, что фотографируется в голом виде и снимается в пикантных фильмах, и не сожалеет о сделанном выборе.

«Это [смена карьеры] было лучшее, что я сделала в жизни, — сказала Грейси в интервью The Daily Telegraph. — Я никогда и не могла мечтать о таких заработках, и мне это очень нравится. Мне комфортно».

Она начала сниматься в фильмах для взрослых в прошлом году и заработала более 2000 долларов США (около 140 тысяч рублей) только за первую неделю. Теперь она зарабатывает до 17 000 долларов США в неделю (1,17 млн рублей), в отличие от «ничего» за семь лет гонок.

Грейси не показывала достойных результатов в гонках, из-за чего не могла получить финансирование.

Кстати о смене карьеры: зачем женщины идут в такси? Вот что они сами говорят об этом.

Фото: Instagram Рене Грейси