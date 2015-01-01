В России одобрили экспресс-метод тестирования на алкоголь

Новый способ предварительной проверки одобрила Общественная палата и предложила фиксировать проверку на видеокамеру.

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Процедура экспресс-тестирования сводится всего к нескольким минутам и не требует остановки потока машин, а также поиска понятых. Это именно проверка, а не освидетельствование, она позволяет понять, есть ли в выдыхаемом воздухе пары этанола, без определения значений. Если такие обнаружатся, человека направляют на медосвидетельствование. Проект о введении предварительного тестирования водителей на алкогольное опьянение одобрила Общественная палата РФ с одним лишь уточнением — чтобы все фиксировалось на видеокамеру. Об этом РИА Новости сообщил зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.

При обсуждении инициативы ГУОБДД МВД России присутствовали общественники, представители МВД и других госорганов.

Новая методика позволит оперативно проверять сразу несколько машин из потока. Устройство не будет похоже на алкотестер, но как именно будет организована техническая сторона процесса, в ведомстве не уточнили.

Напомним суть предложенного экспресс-метода. С помощью него инспекторы смогут проверить большое число водителей. Машины направят на одну полосу и быстро всех подряд «продуют» без оформления бумаг. За несколько секунд удастся понять, нужно ли направлять водителя на освидетельствование. Если паров алкоголя в выдыхаемом воздухе не обнаружится, водитель продолжит движение без составления процессуальных документов. Как будет выглядеть прибор, пока неясно, известно лишь, что он не будет похож на алкотестер и станет выдавать только два значения — да или нет.

Печальная статистика ГИБДД: почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием нетрезвых водителей.



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