На камеры видеофиксации повесят регистраторы: наблюдение за наблюдающим

Новая мера направлена на борьбу с вандализмом — неизвестные нередко выводят комплексы из строя и воруют оборудование.

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Для борьбы с вандализмом все комплексы видеофиксации нарушений на дорогах Подмосковья, передвижные и стационарные, оснастят системами наблюдения. Кое-где такие камеры уже размещены, благодаря чему личности вандалов были установлены более чем в 90% случаев. Поэтому теперь мобильные комплексы оснастят регистраторами кругового обзора, а стационарные — скрытыми видеокамерами высокого разрешения.

Как сообщили в МВС ГРУП, с января по май 2020 года количество нападений на комплексы фиксации нарушений увеличилось вдвое по сравнению тем же периодом 2019 года. Всего зафиксировано 152 случая вандализма: 61 — в отношении стационарных комплексов, и 91 — в отношении передвижных. В половине случаев нападавшие имели при себе оружие, из-за чего в 8% случаев пострадали операторы передвижных комплексов.

Устройства фотовидеофиксации в Подмосковье принадлежат Правительству Московской области, а происшествия расследуют правоохранительные органы, привлекая лиц, признанных виновными в повреждении имущества по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», согласно которой злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы с возмещением ущерба до 1,5 млн рублей.

Складывается странная ситуация: аварий становится меньше, а штрафов (следовательно, и нарушений) — больше.

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