Первые 130 Land Rover Defender доступны для заказа в России

Стартовал прием заказов на первые внедорожники нового поколения в комплектациях SE и HSE. Стоимость доступных для предзаказа версий начинается от 4 512 000 рублей.

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Новый Land Rover Defender доступен на российском рынке с двумя четырехцилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 и 240 л.с. и шестицилиндровым 400-сильным бензиновым двигателем с технологией мягкого гибрида.

Продажи, как водится, начнут с дорогих комплектаций. Первые доступные для заказа автомобили в версии SE оснащены двухступенчатой раздаточной коробкой передач, независимой пневматической подвеской с системой Adaptive Dynamics, светодиодными головными фарами премиум-класса, 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, сиденьями с отделкой кожей, памятью настроек и электроприводом по 12 параметрам, зеркалом заднего вида ClearSight, аудиосистемой Meridian мощностью 400 Вт с 11 динамиками, сенсорным 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, навигационной системой, функциями Apple CarPlay и Android Auto, 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью, технологией бесключевого доступа, 3D-системой камер кругового обзора и системой контроля слепых зон.

Комплектация HSE еще богаче и дополнительно к предыдущей оснащается матричными светодиодными фарами, сдвижной панорамной крышей, электрической регулировкой сидений по 14 параметрам, адаптивным круиз-контролем, вентиляцией первого ряда сидений и пакетом расширенной отделки кожей.

Все автомобили получили пакет для холодного климата с обогревом ветрового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних сидений, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением со смартфона.

Полный прайс-лист, включающий пересмотренные и более доступные комплектации, огласят летом. Полноценные продажи модели на российском рынке стартуют осенью 2020 года.

Кстати, далеко не все смирились, что новый Дефендер лишился своей «рамности»: один бизнесмен решил создать свой автомобиль, похожий на прежний внедорожник.



Фото: Land Rover