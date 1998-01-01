Наконец-то мы узнали, как выглядит Ineos Grenadier! И хотя прототип очень сильно закамуфлирован, в нем угадываются черты Mercedes-Benz G-класса и старого Land Rover Defender.
Ineos Automotive, филиал британской химической компании, планирует выпускать классический рамный внедорожник в стиле бывшего Land Rover Defender. Химкомпания никогда раньше не разрабатывала автомобили, поэтому привлекла к этому делу опытных коллег, сообщает auto-motor-und-sport.de. BMW будет поставлять для автомобиля шестицилиндровые дизельные и бензиновые двигатели, а подразделение австрийской Magna Group взялось довести модель до серийного производства.
Нет сомнений в том, что Magna Steyr обладает достаточным потенциалом для разработки и доведения до ума такого проекта. В дополнение к другим, главным образом полноприводным моделям от различных производителей (в том числе BMW X3, Saab 9–3 Convertible, Jeep Grand Cherokee и т.д.), Magna также выпускает в Гратце внедорожники G-класса по заказу Mercedes—Benz. После создания серийного образца Ineos Grenadier будут собирать на заводе в Великобритании.
С самого начала предполагалось, что Гренадер будет классическим рамным внедорожником. Мосты для Grenadier производит компания Carraro, которая является крупным игроком в производстве узлов для коммерческих транспортных средств, а также техники для сельского хозяйства. Итальянцы знают, как строить долговечные мосты.
Компания Ineos Automotive была создана, когда Land Rover прекратил производство классического Defender в 2016 году, к большому сожалению ее владельца и фаната Дефендеров Джеймса Рэтклиффа.
Рэтклифф основал Ineos в 1998 году, сейчас оборот химического гиганта составляет более 50 млрд евро. В 2020 году личное состояние Рэтклиффа оценивалось в 9,2 млрд долларов. Он не только чрезвычайно богат, он также придумал, как наладить новое производство оригинального Land Rover Defender. Однако в Jaguar Land Rover сразу заявили, что против того, чтобы третье лицо собирало автомобиль под этим именем. Поэтому Рэтклифф основал проект Grenadier, названный в честь своего любимого паба в Лондоне.
Автомобильное подразделение химического гиганта Ineos собирается выпускать до 15 тыс. внедорожников уже с 2021 года.
Миллиардер также дал понять, что по качеству его автомобиль будет превосходить Defender, а цены останутся сопоставимыми.
«Мы хотим создать самый оригинальный внедорожник в мире, который понравится путешественникам, фермерам и любителям бездорожья по всему миру», — сказал Рэтклифф.
И вне сомнений, что денег ему на это хватит. Ведь только одна из его яхт Hampshire II стоит более чем 100 млн долларов.
- Defender уже не тот? Эксперт «За рулем» проехал на новом Дефендере не одну сотню километров по бездорожью Намибии.
Фото: Stefan Baldauf