Это проект Grenadier одной британской химкомпании.

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Наконец-то мы узнали, как выглядит Ineos Grenadier! И хотя прототип очень сильно закамуфлирован, в нем угадываются черты Mercedes-Benz G-класса и старого Land Rover Defender.

Ineos Automotive, филиал британской химической компании, планирует выпускать классический рамный внедорожник в стиле бывшего Land Rover Defender. Химкомпания никогда раньше не разрабатывала автомобили, поэтому привлекла к этому делу опытных коллег, сообщает auto-motor-und-sport.de. BMW будет поставлять для автомобиля шестицилиндровые дизельные и бензиновые двигатели, а подразделение австрийской Magna Group взялось довести модель до серийного производства.

Нет сомнений в том, что Magna Steyr обладает достаточным потенциалом для разработки и доведения до ума такого проекта. В дополнение к другим, главным образом полноприводным моделям от различных производителей (в том числе BMW X3, Saab 9–3 Convertible, Jeep Grand Cherokee и т.д.), Magna также выпускает в Гратце внедорожники G-класса по заказу Mercedes—Benz. После создания серийного образца Ineos Grenadier будут собирать на заводе в Великобритании.

С самого начала предполагалось, что Гренадер будет классическим рамным внедорожником. Мосты для Grenadier производит компания Carraro, которая является крупным игроком в производстве узлов для коммерческих транспортных средств, а также техники для сельского хозяйства. Итальянцы знают, как строить долговечные мосты.

Компания Ineos Automotive была создана, когда Land Rover прекратил производство классического Defender в 2016 году, к большому сожалению ее владельца и фаната Дефендеров Джеймса Рэтклиффа.

Рэтклифф основал Ineos в 1998 году, сейчас оборот химического гиганта составляет более 50 млрд евро. В 2020 году личное состояние Рэтклиффа оценивалось в 9,2 млрд долларов. Он не только чрезвычайно богат, он также придумал, как наладить новое производство оригинального Land Rover Defender. Однако в Jaguar Land Rover сразу заявили, что против того, чтобы третье лицо собирало автомобиль под этим именем. Поэтому Рэтклифф основал проект Grenadier, названный в честь своего любимого паба в Лондоне.

Автомобильное подразделение химического гиганта Ineos собирается выпускать до 15 тыс. внедорожников уже с 2021 года.

Миллиардер также дал понять, что по качеству его автомобиль будет превосходить Defender, а цены останутся сопоставимыми.

«Мы хотим создать самый оригинальный внедорожник в мире, который понравится путешественникам, фермерам и любителям бездорожья по всему миру», — сказал Рэтклифф.

И вне сомнений, что денег ему на это хватит. Ведь только одна из его яхт Hampshire II стоит более чем 100 млн долларов.

Defender уже не тот? Эксперт «За рулем» проехал на новом Дефендере не одну сотню километров по бездорожью Намибии.



Фото: Stefan Baldauf