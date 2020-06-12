В Индии мотоцикл загорелся при обработке санитайзером

Жидкость попала на глушитель и оказалась очень горючей...

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Каждому мотоциклисту известно, что нужно быть осторожным с горячим двигателем — например, на заправке нужно следить, чтобы капли топлива не попали на разогретые части мотора. Любые горючие жидкости в этом смысле представляют опасность. Увы, этого не учли работники муниципальной службы, обрабатывающие транспортные средства в Ахмедабаде, крупнейшем городе (около 6 миллионов жителей) индийского штата Гуджарат.

Меры противодействия распространению коронавирусу в Индии шагнули столь далеко, что в некоторых штатах власти решили обрабатывать транспортные средства санитайзером. Так уж вышло, что изрядная часть индийского автопарка — это мотоциклы, а санитайзер содержит спирт.

По этим кадрам можно заметить, что раствор воспламенился от попадания даже не на мотор, а на глушитель выхлопной системы. Судя по всему, жидкость оказалась очень горючей, и только каким-то чудом обошлось без жертв.

Похоже, что пандемия идет на спад, и очередные нововведения властей гражданам пока не грозят. Вроде тех, что вводились в другом индийском штате, Карнатака: там за день полиция изъяла почти 7000 мотоциклов.

Видео: Youtube, канал SWNS