Дикая версия ВАЗ-2101: 470 сил, дрифт и блондинка

На АЗС, где скучает одинокий заправщик, влетают в дрифте Жигули. Так отметили юбилей «копейки» в Венгрии.

В этом году исполнилось 50 лет с момента выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101 — это случилось 19 апреля 1970 года. Венгерская топливозаправочная сеть OIL Hungary нашла способ отметить это. Компания опубликовала видеоролик, в котором снялась «Мисс Венгрия 2019» Кристина Нальпал, а также белая ВАЗ-2101, подготовленная для дрифта.

Под капотом автомобиля стоит 3-литровый турбированный VR6 (речь о двигателе Volkswagen рядно-смещённой компоновки), выдающий 470 л.с. Создатели видео сочли нужным уточнить, что во время съемок за рулем сидел профессиональный пилот.

На АЗС, где скучает одинокий заправщик, влетают «Жигули» в дрифте. Из-за руля выходит Кристина. Заправщик счастлив.

Дрифт на вазовской «классике», конечно, любят и в России — ярким образцом этого может служить ВАЗ-2105 ЖИГАЦАРЬ.

Видео: Youtube, канал OIL! Hungary