Как создавалась Ока? Опубликован советский фильм о ВАЗ-1111

Рассказ от лица водителя-испытателя ВАЗа, которому новая модель в числе первых досталась в личное пользование.

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Автомобили особо малого класса ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 Ока выпускались с 1987 по 2008 год заводами ВАЗ, КАМАЗ и СеАЗ. Канал «На Заводе» опубликовал советский короткометражный фильм, посвященный созданию Оки и запуску ее в серийное производство. Фильм называется «Ока с берегов Волги», а создан он был Кинолабораторией конструкторско-экспериментального комплекса Научно-технического центра ВАЗа.

Повествование идет от лица водителя-испытателя ВАЗа, которому новая модель в числе первых досталась в личное пользование. Среди достоинств машины рассказчик отмечает небольшой вес, низкий расход топлива, снижение уровня загрязнения воздуха и бесшумность. Говорится также, что «для нее легче найти свободное место на стоянке, чем для элегантной Волги». Не обошлось и без курьезных формализмов: «для меня, как опытного водителя, особенно приятно, что время разгона автомобиля от 0 до 100 км/ч составляет всего... 36 секунд, а максимальная скорость — 120 км/ч».

Но есть и мысли, объективно важные для советских людей во второй половине 1980-х: «автомобиль малогабаритный, но в салоне свободно и уютно чувствуют себя четыре взрослых человека»; «надежная, экономичная и удобная машина». В финале испытатель говорит, что машина придется по душе всем — и молодым, и людям постарше. Это одно из видео, точно отражающих дух той эпохи, когда казалось, что ветер перемен будет добрым и ласковым.

Еще одной знаковой моделью ВАЗа в 1980-х была Самара, она же Sputnik. Мы изучили ее редкие версии.

Фото: АВТОВАЗ

Видео: Youtube, канал На заводе