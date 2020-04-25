14 версий вазовской «девятки». Купить можно было только одну

В 1980-е и в первой половине 1990-х автомобили семейства Lada Samara неплохо продавались на многих зарубежных рынках. Там же, «за кордоном», делали модификации, о которых мы не знали и даже не мечтали.

Силовые агрегаты иностранцы не трогали, Самары продавали с двигателями 1,1 л (очень недолго), 1,3 л и 1,5 л и с 5-ступенчатой коробкой передач. Однако чаще всего иностранные дилеры меняли диски колес и шины, стартеры и генераторы. Иногда машины даже перекрашивали и, конечно, снабжали внешними тюнинговыми комплектами для придания Самарам более модного вида. Все это позднее, с той или иной доли вкуса и безвкусицы, копировали первые российские тюнинговые фирмы и просто гаражные умельцы. Но на Западе Самары подвергали и более серьезным изменениям.

Lada Samara Volante

Первые машины, еще с коротким крылом, за рубежом меняли, как правило, не сильно. Характерный пример: версия «восьмерки» — Volante, которую в Австралии позиционировали, кстати, как спортивный хэтчбек. Помимо дисков колес и красной полосы по борту, австралийцы ставили сзади лишь небольшой спойлер.

Lada Samara GLS из Франции

Примером более серьезного обвеса стала французская Lada Samara GLS, тоже еще на базе «короткокрылой» Самары. Кстати, чаще всего зарубежные дилеры начинали с того, что убирали характерный для ранних машин «клюв», от которого вскоре отказался и сам завод.

Прототип Lad Samara San Remo

В 1990 году по заказу одного из крупнейших дилеров советских автомобилей Scaldia-Volga в Бельгии сделали первый прототип кабриолета San Remo. Кузов создал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев.

Lada Natacha бельгийскоего производства

Под незамысловатым именем Lada Natacha такие машины стали делать мелкосерийно. С 1990 по 1996 год изготовили 456 «Наташ». Часть из них поклонники Самар в перестроечные времена привезли на родину.

Lada Samara от экспортера Deutsche Lada

Компания Deutsche Lada предлагала в Западной Германии несколько собственных вариантов Самар. В том числе — и относительно мало перелицованные автомобили, но многие — с врезанными в крышу тогда очень модными люками.

Lada Samara 1500SLX, Великобритания

Примерно то же самое делали с Ладами и в Британии. Только на топовых версиях, в частности 1500SLX и 1500GLX, еще и красили в цвет кузова бамперы, а заодно делали накладки на пороги. Британский автомобильный историк Энди Томпсон назвал такой британский вариант «наименее безобразным».

Lada Samara фирмы Konela

Финский тюнинг ВАЗ-21093 тоже включал люк в крыше. Такие машины предлагал местный дилер советских автомобилей — компания Konela.

Продолжение смотрите на следующей странице.