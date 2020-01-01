Они дрифтили на церковной парковке. Священник простил

Дело происходило в Лондоне (но не в Англии!).

Материалы по теме Как устроить дрифт на Toyota Supra из бумаги

Местные жители были крайне недовольны тем, что дрифтеры облюдовали асфальтовую парковку возле церкви общины Форест-Сити в городе Лондон (Канада). Дрифтинг не только оставляет темные следы заноса на асфальте и представляет опасность для прохожих, это еще и довольно шумное мероприятие. Многие прихожане участвовали в строительстве храма и облагораживании прилегающей территории, поэтому, не выдержав, завили в полицию.

Однако дело неожиданно «разрулил» старший приходской пастор Роб Хогендурн. Полицейские помогли ему встретиться с двумя зачинщиками заездов, и те извинились перед ним, рассказав, что сначала дрифтинг на стоянке был посвящен памяти их погибшего в результате несчастного случая 22-летнего друга. Они не ожидали, что разовая акция станет постоянной.

О получасовой беседе с хулиганами пастор рассказал так:

«Я просто подумал, что смогу достучаться до них и немного узнать о том, почему они так себя ведут. И еще я подумал, что вместо того, чтобы получить возмещение за ущерб и все такое, мы действительно сможем им помочь».

В результате стороны договорились, что, во-первых, церковь не будет выдвигать обвинения против гонщиков. Во-вторых, поможет заплатить за надгробие. В-третьих, и это самое трогательное, церковь предложила провести поминальную службу на автомобиле в честь погибшего друга и его семьи, на которую следует позвать всех друзей погибшего.

И как бы невзначай пастор напомнил гонщикам, что церковная парковка не место для экстремальных заездов.

Теперь, благодаря грамотной работе пастора с дрифт-сообществом, все стороны проявят уважение к погибшему человеку, и ни у кого на душе не останется зла и обиды. И это, заметьте, вместо полицейских протоколов, штрафов и взаимной ненависти. Люди смогли преодолеть барьер взаимной неприязни и пожать друг другу руки.

Важная деталь: в ближайшее время на парковке установят бетонные заграждения.