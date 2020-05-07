Угнал чужую машину. Теперь над ним все смеются

Пользователь сайта Reddit честно рассказал, как все было, а в доказательство прикрепил видео нечаянного преступления.

В этот день Матью поехал на работу на минивэне жены, припарковал его на корпоративной стоянке. А поскольку место тут охраняемое, да еще и полно видеокамер, то оставил ключи в замке зажигания. Нам это не очень понятно, но похоже, что в тихих американских городках многие так делают. Это еще по фильмам видно было...

Во время обеденного перерыва он сел в автомобиль и отправился поиграть в бильярд с друзьями (а босс-то был в курсе?). Через 45 минут поехал обратно и вдруг обратил внимание, что в автомобиле непривычно чисто, хотя его жена аккуратностью не отличается. Оглядевшись, он заметил еще и детское кресло на заднем сиденье.

«Автокресло? Моему младшему сыну семь лет, и у нас нет автокресла! Что происходит???» — заволновался Мэтью.

Наконец парень понял, что это вообще не его машина. И что он по ошибке взял точно такую же машину, владелец которой тоже оставил ключи в замке зажигания.

Мужчина запаниковал: кругом камеры, а он уехал на чужой машине и отсутствовал час. Подъезжая к парковке, он волновался, что его уже разыскивает полиция. Но нет, пропажи никто не заметил. Он припарковал машину и пошел с повинной к охранникам.

Девушка из службы безопасности долго веселилась, выслушав его историю. Настоящий владелец, возможно, так и остался в неведении.

Никаких проблем у Мэтью после этого не было, кроме насмешек коллег. Теперь его частенько спрашивают: «Ты точно уверен, что сейчас ведешь свою машину?»

Этот пожилой джентльмен ухитрился так припарковаться, что позавидует любой каскадер.



Видео: YouTube